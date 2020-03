Calcio: Zhang impaziente per sfida con Juve, ma non decisiva

(ANSA) - LONDRA, 05 MAR - Steven Zhang vive con "orgoglio ed impazienza" la lunga vigilia della sfida contro la Juventus, "una partita importante non solo per i due club, ma per tutto il calcio italiano". "Il grande lavoro di Antonio (Conte), con il miglioramento generale della squadra, ha fatto sì che anche la stessa qualità della partita con la Juventus si sia alzato, e questo è un bene per l'azienda calcio -le parole del presidente nerazzurro -. Già poter competere con la Juventus è motivo di orgoglio, ma non ritengo sarà una partita decisiva. Ogni partita può esserlo in un campionato così lungo, ma è certamente una partita molto importante per entrambe le squadre". (ANSA).