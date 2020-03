Studenti preparano igienizzante gratuito

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 MAR - Iniziata la realizzazione della soluzione igienizzante per le mani nel laboratorio di Chimica dell'istituto d'istruzione superiore 'Levi Montalcini' di Acqui Terme (Alessandria) La soluzione sarà distribuita nei prossimi giorni gratuitamente in scuole cittadine, uffici comunali aperti al pubblico, mensa della fraternità e centri anziani. Il progetto - come spiegato in una nota del Comune - rende 'operose' le giornate di sospensione delle lezioni e lancia un segnale di solidarietà alla comunità scolastica e al territorio, utilizzando la professionalità dei docenti del Dipartimento di Chimica e la ricca strumentazione. Il preparato si basa sulla ricetta diffusa dall'Oms per produrre igienizzanti per le mani con alcol etilico, glicerina, acqua ossigenata e distillata. (ANSA).