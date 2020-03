Prevista neve fino a 3-400 metri tra Cuneese e Torinese

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Dopo due giorni soleggiati, è in arrivo un'altra rapida perturbazione che dovrebbe portare, giovedì 5 marzo, neve anche a quote molto basse, 300-400 metri nel basso Torinese e Cuneese, secondo le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Dal primo mattino deboli il meteo di Arpa prevede nevicate sui rilievi alpini; in mattino, con estensione fino ai fondovalle e pioviggine su Appennino, Astigiano e Alessandrino. Dal pomeriggio di domani è attesa un' intensificazione ed estensione delle precipitazioni "con valori moderati diffusi su gran parte della regione, deboli sulle pianure occidentali.

Venerdì il tempo dovrebbe tornare soleggiato, dal pomeriggio, con la quota dello zero termico in rialzo e nevischio limitato alle creste alpine di confine. (ANSA).