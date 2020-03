Pratiche false per permessi soggiorno, arresti a Novara

(ANSA) - NOVARA, 04 MAR - La Polizia di Stato di Novara ha interrotto un giro di pratiche irregolari per fare ottenere permessi di soggiorno. Dalle indagini dei poliziotti della squadra mobile e dell'ufficio immigrazione è emerso che gli stranieri registravano, su consiglio di un'agenzia per stranieri e di un tributarista, ditte individuali fittizie producendo falsi bilanci e finte fatture, per ottenere il permesso di soggiorno. Due le misure cautelari nei confronti di due professionisti e oltre trenta i denunciati. (ANSA).