Monopattini, 86mila utenti a Torino

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Ottantaseimila utenti, una media di 3200 viaggi al giorno e circa 15 tonnellate di CO2 risparmiate nell'ipotesi che il 30% degli utilizzatori abbia usato il mezzo in condivisione al posto dell'auto privata. Questi i dati dei primi 3 mesi del servizio di monopattini elettrici in sharing a Torino dove sono operativi 7 gestori, 4 dei quali con i 500 mezzi previsti come tetto massimo dal bando comunale, mentre gli altri vanno dai 280 ai 400 mezzi.

I dati sono stati illustrati in Commissione consiliare dall'assessora alla Mobilità Maria Lapietra che ha anche annunciato alcune modifiche al bando in base alle novità introdotte dal decreto Milleproroghe. In particolare la creazione di aree con divieto di sosta per i monopattini in sharing, come le piazze auliche e le zone con affluenza pedonale molto elevata, e di specifiche aree di sosta, con premialità per i clienti che le useranno. Dai numeri forniti dalle società che gestiscono il servizio, risultano al momento iscritte alle app e attive 86 mila persone, il 22% donne. Circa 3 mila 200 i viaggi al giorno, con una media di 2,5 km per utente, per totale 448 mila km percorsi finora. (ANSA).