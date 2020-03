Incendi: case in fiamme nell'Eporediese

(ANSA) - IVREA, 04 MAR - Una dozzina di persone, tra cui cinque bambini, sono state evacuate a seguito di un incendio divampato nella notte in due abitazioni di via Avignone, in frazione Torre Balfredo a Ivrea. Gli sfollati sono i componenti di due intere famiglie. Il rogo, forse provocato da un malfunzionamento della canna fumaria, ha devastato i tetti delle due case. I vigili del fuoco hanno operato fino alle prime luci dell'alba per la messa in sicurezza delle abitazioni, in parte non più agibili. Accertamenti sono in corso sulle cause dell'incendio. (ANSA).