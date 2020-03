Coronavirus, prima vittima in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Salgono a 84 i casi positivi di Coronavirus in Piemonte. Oggi si è registrato anche il primo decesso: si tratta di un ottantenne cardiopatico e pluripatologico, morto a Tortona (Alessandria) per il quale sono in corso accertamenti volti a capire se la causa primaria di morte sia stata o no la polmonite causata da Coronavirus.

Finora in Piemonte sono stati fatti 550 test, dei quali 398 sono risultati negativi e 47 sono ancora in attesa di responso.

I pazienti positivi sono 14 in terapia intensiva, 27 ricoverati nei reparti ospedalieri e 43 in isolamento fiduciario.

I dati, aggiornati a questo pomeriggio, sono stati comunicati dall'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, presso la sede della Protezione Civile a Torino.

I casi positivi sono 16 nell'alessandrino, 41 nell'astigiano, 3 nel novarese, 11 a Torino, 4 nelvercellese, 5 nel Vco, mentre tre vengono da fuori Piemonte: uno da Milano, uno da Piacenza e uno da Cremona. (ANSA).