Sventato assalto a portavalori, un arresto

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Aveva con sé tutto l'occorrente per dare l'assalto a un portavalori la piccola banda individuata e neutralizzata dai carabinieri a Torino: due fucili a pompa, un fucile automatico Beretta calibro 12, un centinaio di chiodi a tre punte. I militari hanno intercettato nel quartiere 'Parella' una Fiat 500 con a bordo due persone seguita da un'Alfa Romeo Giulietta con un uomo alla guida. Entrambe le auto non hanno rispettato l'alt e sono scappate. L'inseguimento è terminato a Collegno, nella prima cintura torinese. In due sono riusciti a far perdere le proprie traccefuggendo a piedi per i campi dopo avere abbandonato le auto, mentre un terzo, un 27enne di San Severo (Foggia, è stato bloccato dai carabinieri: aveva indossato un giubbotto antipropettile e aveva infilato nelle tasche una manciata di cartucce calibro 12.

Tutto il materiale è stato al Ris di Parma per le analisi.

(ANSA).