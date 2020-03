Primo passo per gestione autonoma dighe e invasi

Il Piemonte si apre al mercato dell'energia riassegnando 67 concessioni per la produzione idroelettrica che storicamente erano in capo allo Stato. La giunta regionale ha approvato il disegno di legge denominato 'assegnazione delle grandi derivazioni a uso idroeletrrico', che adesso passerà all'esame del consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Il ddl è composto da 23 articoli destinati a disciplinare il settore dopo il passaggio delle infrastrutture dal Demanio alle Regioni. Saranno però soltanto le concessioni superiori a 3000 kw - precisa la Regione - quelle da riassegnare con bandi di evidenza pubblica. Undici di queste sono già scadute e le procedure di assegnazione dovranno partire entro il 2022, cioè a due anni dall'approvazione del ddl. "Si tratta - commenta Matteo Marnati, assessore regionale alla Tutela delle acque - della prima forma di autonomia regionale in ambito energetico e di sviluppo di energia rinnovabile. Il meccanismo di 'apertura alla concorrenza' a cui verrà sottoposto l'assegnazione in concessione della risorsa idrica e delle opere regionali risulta particolarmente innovativo rispetto al passato, in quanto sarà possibile inserire nei bandi specifici criteri di individuazione della miglior offerta. (ANSA).