Ex Acna Cengio, approvato odg consiglio regionale

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche che impegna la Giunta Cirio a "farsi carico delle fortissime preoccupazioni espresse dai territori interessati dall'enorme danno ambientale dell'ex Acna di Cengio, a pubblicare risultati e valutazioni conclusive degli aggiornamenti sulle indagini epidemiologiche, e a valutare l'opportunità di estendere l'indagine a tutti i Comuni della Valle Bormida".

"Su mia richiesta - spiega il capogruppo del Pd, Domenico Ravetti - in febbraio la Commissione Ambiente ha audito una delegazione di sindaci dell'area. In quel contesto si è appreso che resta ancora aperta la questione del risarcimento per danni ambientali, quantificato in quasi 219 milioni. L'azione giudiziaria contro Syndial/Eni è stata sospesa per verificare la possibilità di una transazione che ormai sarebbe prossima alla conclusione".

"I sindaci - aggiunge - temono che il risarcimento non sarà commisurato al danno subito. Ma comunque andranno le cose, nessun risarcimento potrà cancellare le sofferenze, la morte e la distruzione causate dalla fabbrica dei veleni". (ANSA).