Coronavirus: rinviata Juventus-Milan di Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il prefetto di Torino ha disposto il rinvio di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

La partita, rinviata a data da destinarsi, era in programma domani sera all'Allianz Stadium, inizialmente a porte aperte, con l'esclusione dei tifosi di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e province di Savona e Pesaro-Urbino.