Coronavirus: Appendino, Torino ringrazia comunità cinese

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - "Ci tenevo a ringraziare la comunità cinese per questo gesto, che forse nei giorni scorsi ha avuto poca visibilità: l'associazione nuova generazione italo cinese, Angi, a nome dell'associazione Wenzhounesi Uniti nel mondo e Giovani Wenzhounesi, ha donato all'Unità di Crisi della Regione Piemonte di 6mila guanti monouso, 1900 mascherine, 660 occhiali protettivi e 30 tute monouso". Lo scrive la sindaca Chiara Appendino su Facebook.

"Ancora una volta - afferma - la comunità cinese si dimostra parte integrante della nostra comunità, dando supporto ove possibile e dimostrando grande sensibilità e generosità, in particolare in questo momento storico. A tutti loro, a nome mio e della Città di Torino che rimane unita, un sentito ringraziamento". (ANSA).