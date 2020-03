Coppa Italia: Milan in casa Juve anche contro le statistiche

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il Milan giocherà contro il pronostico e le statistiche. E' quanto si deduce analizzando i numeri di questa sfida che vale per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dopo l'1-1 dell'andata a S. Siro. I rossoneri, infatti, non vincono contro la Juve in Coppa Italia dal 1985: da allora, in 13 sfide totali, otto successi bianconeri e cinque pareggi. Ma non solo. Il Milan ha vinto una semifinale di ritorno in trasferta soltanto nel 1990; da allora, per i rossoneri quattro pareggi e sei sconfitte. E attenzione a Cristiano Ronaldo, che dovrebbe esserci anche se oggi è volato verso l'isola di Madeira dopo il malore della madre. I giornali portoghesi scrivono infatti che ha già in programma di tornare a Milano per le 16 di domani e quindi dovrebbe essere in campo.a Juventus in finale di Coppa Italia. In ogni caso CR7 ha segnato in tre partite contro il Milan da quando gioca nella Juventus: la squadra rossonera potrebbe diventare la prima "punita" dal portoghese in quattro diverse occasioni con la maglia dei bianconeri.

Tutto ciò porta gli analyst di Snai a quotare la vittoria della Juve a 1,57, complici appunto le statistiche sfavorevoli che pesano sugli ospiti. Un altro pareggio dopo quello nel match d'andata vale 4,35 mentre una vittoria degli uomini di Pioli, 5,50. La combinazione vittoria bianconera e gol di Cristiano Ronaldo è a quota 4,50. (ANSA).