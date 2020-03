Oro: 2019 record Bolaffi Metalli Preziosi, +32% fatturato

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Risultati record per il quinto anno consecutivo per Bolaffi Metalli Preziosi SpA. Il consiglio d'amministrazione della società, specializzata in trading di oro da investimento e controllata al 100% da Bolaffi SpA, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019, che ha chiuso con un fatturato di oltre 23,3 milioni di euro (+32%). L'utile netto è di 512mila euro, rispetto ai 415 dell'esercizio precedente.

"Il prezzo alto dell'oro ha frenato la corsa agli acquisti - spiega Giulio Filippo Bolaffi, presidente e ad della società - stimolando invece una forte offerta in vendite. Tale fattore ha influenzato il business aziendale che a fine anno presentava scorte pari a oltre 990 mila euro, in aumento rispetto ai 698mila euro del 2018".

La società ha deciso di consolidare la propria posizione di leader del mercato retail per l'oro d'investimento, dando mandato all'ad di perseguire "nuove strade di crescita" per aggregare un mercato frammentato, integrare verticalmente la catena di valore e aumentare la propria presenza internazionale.

