Nursing up, richiamare ultra 65enni è follia

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Non "richiamare in servizio pensionati, ma un piano di assunzioni straordinarie" per fronteggiare la richiesta di sempre più personale sanitario per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo chiede il sindacato Nursing up. "Gli over 65 - spiega Claudio Delli Carri, segretario regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta - sono la categoria più a rischio se contagiati da coronavirus, che senso ha esporli in prima linea? Già oggi sappiamo che più del 10% tra infermieri e professionisti della sanità, che hanno operato in prima battuta con pazienti affetti da coronavirus, sono stati a loro volta contagiati. Richiamare sessantacinquenni in servizio è una follia che rischia solo di aumentare il numero delle persone malate in modo grave. Piuttosto, - prosegue Delli Carri - sarebbe opportuno fare subito assunzioni straordinarie a tempo determinato o indeterminato, scorrendo le graduatorie e pensando anche alle agenzie interinali, andando ad aggiungere forze fresche".

Per il segretario del Nursing up, inoltre la riduzione delle restrizioni, "è un segnale positivo, ma va fatta con grande cautela e con un attento monitoraggio della situazione che possa se necessario permettere di intervenire nuovamente. I Pronto Soccorso non vano intasati e i professionisti che operano negli ospedali vanno messi nelle condizioni migliori di lavorare. La salute e il contenimento del contagio, infatti, devono avere la priorità su tutto". (ANSA).