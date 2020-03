Neve in collina sul basso Piemonte

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Pioggia e neve sono tornate in Piemonte dopo un lungo periodo di siccità. Le precipitazioni riguardano quasi tutta la regione, con i valori più alti nell'Alessandrino, 47.6 mm di pioggia a Fraconalto, 36 a Ponzone, e in Valle Tanaro: 21.8 mm a Ormea. Piove anche a Torino, ma finora la stazione meteo di Arpa ha registrato meno di 6 mm in centro città. Nevica a partire dai 500-600 metri sul basso Piemonte, da 8-900 sulle Alpi Liguri, da1200-1300 altrove.

La perturbazione dovrebbe lasciare il Piemonte tra la serata di oggi e la prossima notte, quando la quota neve salirà a 1300 metri anche nel Cuneese. Domani è previsto il ritorno del vento, nella vallate occidentaoi e settentrionali e poi in estensione alle pianure adiacenti. (ANSA).