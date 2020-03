Coronavirus, in consiglio Torino disinfettante

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Lavori del Consiglio comunale a porte aperte, a Torino, ma 'igienizzati'. Nei giorni dell'emergenza Coronavirus l'amministrazione cittadina ha infatti deciso di mettere alcuni flaconi di liquido disinfettante per le mani a disposizione di consiglieri e giornalisti oggi in aula per la seduta settimanale. Un accorgimento accolto di buon grado dai presenti in Sala Rossa.

