Coppa Italia: semifinale Juve-Milan sarà arbitrata da Rocchi

Gianluca Rocchi è stato designato per dirigere la semifinale di ritorno della Coppa Italia fra Juventus e Milan, in programma mercoledì alle 20,45 sul terreno dello Stadium di Torino. L'arbitro fiorentino sarà assistito da Mondin e Galetto, mentre il IV Uomo sarà Massa. Alla Var siederà Aureliano, con Alassio in qualità di Avar.

L'altra semifinale, in programma giovedì (alle 20,45) fra Napoli e Inter, invece, sarà diretta da Daniele Doveri di Roma 1, assistito da Del Giovane e Cecconi. Come IV Uomo è stato scelto Mariani, alla Var ci sarà Irrati, con Giallatini Avar.

