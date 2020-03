Champions donne: Bertolini, premio al lavoro Figc

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Attraverso l'assegnazione della finale di Champions League viene riconosciuto tutto il lavoro fatto dalla Figc per promuovere il calcio femminile. Credo che la scelta dello stadio di Torino rappresenti un premio anche per quanto la Juventus, come altri club, insieme alla Federazione, sta facendo per la crescita del movimento". Così dal Portogallo dove si trova per la partita che le azzurre giocheranno mercoledì contro la nazionale di casa per l'Algarve Cup, la ct Milena Bertolini commenta l'assegnazione a Torino della finale di Champions donne.

"Siamo orgogliosi di ospitare a Torino la finale della Champions League Femminile del 2022. Dietro a questa assegnazione - sottolinea invece Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile, - si cela un gran lavoro di squadra, iniziato ancor prima del mio arrivo in Divisione. Era importante raggiungere questo traguardo per dare ancor più visibilità a tutto il movimento. Sarà la prima edizione della maggior competizione continentale per club con la nuova formula Uefa a 16 squadre". (ANSA).