Camera Commercio, Gallina nuovo presidente

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - A guidare la Camera di Commercio di Torino nel prossimo quinquennio sarà Dario Gallina, attuale presidente dell'Unione Industriale di Torino e amministratore delegato della Dott. Gallina Srl. Sostituisce Vincenzo Ilotte.

Gallina guiderà anche le Aziende speciali Laboratorio Chimico e il Centro Congressi Torino Incontra. Il 18 marzo sarà eletta la Giunta.

"Oggi per me - ha commentato Gallina - è un giorno di grande emozione ma soprattutto di responsabilità. Torino e la sua provincia soffrono giorni difficili. Vediamo imprese alberghiere, ristoranti, bar, negozi svuotati e assistiamo a un'enorme difficoltà per piccole, medie e grandi imprese che hanno criticità a lavorare, a importare o a esportare, in Italia e nel mondo. È bene dare subito un forte rilancio alle attività che la Camera di commercio promuove con un forte spirito di coesio utilizzando al meglio le risorse. Già oggi ho chiesto ai Consiglieri di prolungare l'incontro per cominciare a confrontarci operativamente sulla difficile situazione di Torino e su che cosa è possibile attuare". (ANSA).