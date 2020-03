Calcio, donne pagheranno 1 euro a Toro-Udinese

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Biglietto a 1 euro per tutte le donne per Torino-Udinese di sabato prossimo, 7 marzo, allo stadio Olimpico Grande Torino. La società granata ripropone l'iniziativa per la Festa della donna anche quest'anno: il prezzo speciale varrà per tutti i settori, dalla Curva Maratona alla Tribuna Grande Torino, compreso il settore ospiti.

L'unica limitazione riguarda il divieto di vendita per la Curva Primavera per i residenti nella provincia di Udine (ad esclusione dei fidelizzati Cuore Toro). I biglietti per Torino-Udinese saranno in vendita da lunedì 2 marzo alle ore 10.00 tramite i consueti canali (ricevitorie abilitate del circuito Vivaticket, online e Biglietteria Stadio). (ANSA).