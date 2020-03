Torna la neve, fino a 400-500 sul basso Piemonte

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Torna la neve in Piemonte. A creare le condizioni per il 'maltempo' è l'avvicinarsi di una saccatura nordatlantica - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che cererà un minimo di bassa pressione atmosferica sul mar Ligure. Domani, quindi, sono previste le precipitazioni a partire dalle Alpi, con quota neve a 400-500 metri sul sud del Piemonte, 600-700 a nord. In calo le massime in pianura, a 6-8 gradi. Dovrebbe trattarsi tuttavia di una perturbazione veloce, seguita dal ritorno del vento nella giornata di martedì. E, secondo le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) non tutto il Piemonte, da oltre due mesi alle prese con un periodi di siccità, sarà interessato da piogge e nevicate.

Un'altra breve parentesi piovosa è prevista tra il 7 e il 9 marzo. (ANSA).