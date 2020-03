Coronavirus: arcivescovo concelebra messa a Sestriere

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, ha concelebrato oggi la messa pomeridiana nella chiesa di Sant'Edoardo a Sestriere (Torino) con il parroco Don Giorgio Nervo. Presenti alla funzione religiosa il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet e l'Assessore Francesco Rustichelli.

"È un momento difficile - ha spiegato l'Arcivescovo Nosiglia - e purtroppo c'è stato tanto allarmismo. Come già detto a Torino, lo ribadisco anche qui a Sestriere: non vi sono difficoltà insormontabili, bisogna avere forza e serenità. L'invito è quello di tornare alla normalità e fare quel che si è sempre fatto. Un problema sanitario a livello globale non deve diventare un'emergenza turistica. Dobbiamo avere fiducia, vivere e lavorare senza seminare paura e timore che non fanno bene a nessuno. Certamente il Governo deve sostenere il turismo in questo momento in quanto rappresenta una delle entrate più importanti della nazione". (ANSA).