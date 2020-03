Coronavirus, 49 casi in Piemonte, 1 confermato

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Sale a 49 in Piemonte il numero dei pazienti positivi al test sul coronavirus, ma resta uno solo al momento quello confermato dall'Istituto superiore di Sanità, mentre si attende il responso per gli altri 48. La maggior parte dei casi, 37, ad Asti e provincia, 5 a Torino, 3 a Novara. 3 nel Verbano-Cusio-Ossola, 1 a Vercelli. Undici persone sono ricoverate in ospedale, 6 ad Asti. 3 a Novara e 2 all'Amedeo di Savoia di Torino, due sono in terapia intensiva (una ad Asti l'altra a Vercelli), tutti gli altri sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Resta chiuso il pronto soccorso dell'ospedale di Tortona, dove i medici che hanno trattato un caso sospetto sono stati messi in osservazione, come pure i medici che a Borgosesia hanno affrontato una situazione analoga. (ANSA).