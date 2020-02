In Piemonte scuole riaperte dal 4 marzo

Scuole riaperte agli studenti in Piemonte da mercoledì prossimo. Lunedì e martedì gli edifici saranno invece aperti al solo personale scolastico. Lo annuncia il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio oggi al centro della Protezione Civile al termine di un tavolo sull'emergenza Coronavirus in videocollegamento con ilgoverno. "D'accordo con l'ufficio scolastico regionale - spiega - abbiamo sottoscritto un protocollo in cui abbiamo concordato un'igienizzazione straordinaria - aggiunge - Si tratta di due giorni in più che ci consentono anche di tenere sotto controllo l'evoluzione della situazione". (ANSA).