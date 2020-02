Coronavirus: Icardi, mascherine dalla Cina al Piemonte

(ANSA) - TORINO, 29 FEB - Mascherine e dispositivi di protezione individuale dalla Cina al Piemonte per la questione Coronavirus. E' quanto annuncia su Facebook l'assessore regionale alla sanità piemontese, Luigi Icardi: "Ecco il materiale - scrive a corredo di una serie di fotografie - in partenza dalla Cina per il Piemonte donato dall'Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese ANGI presieduta da Chen Ming".

(ANSA).