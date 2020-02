Piromane a Rivoli, condannato ventenne Rivoli

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Mentre tornava a casa a Rivoli, comune alle porte di Torino, dopo aver trascorso la serata in alcuni locali, dava alle fiamme le auto parcheggiate. Un ventenne è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver incendiato, la notte del 9 e del 22 febbraio, quattro vetture in sosta nella frazione Cascine Vica. Oggi, il Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e ha disposto gli arresti domiciliari.

Davanti al giudice, il giovane ha confessato.

I militari l'hanno individuato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza e l'hanno bloccato mentre era a passeggio per le strade di Rivoli. L'uomo indossava le stesse scarpe utilizzate nei raid contro le auto, con ancora tracce di fuliggine e bruciature. Dagli accertamenti è emerso che il ventenne usava come inneschi delle cartacce prese dai cassonetti della spazzatura a cui dava fuoco con un accendino. Le indagini dei carabinieri di Rivoli sono scattate nel novembre 2019, dopo che alcune auto erano state date alle fiamme. Il sospetto degli inquirenti è che il giovane sia responsabile di una decina di episodi. (ANSA).