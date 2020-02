Coronavirus: Regione Piemonte, 11 i casi positivi

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Sono saliti a undici, di cui uno confermato e dieci ancora in attesa di validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità a Roma, i casi di positività al Coronavirus rilevati su pazienti piemontesi. E' quanto comunica la Regione Piemonte. Nell'elenco sono incluse le cinque persone che fanno parte del gruppo di astigiani ospitati in un hotel ad Alassio, in Liguria, dal 4 al 18 febbraio. Di questi undici, sette sono ospedalizzati non in terapia intensiva (1 a Torino, 3 ad Asti e 3 Novara) e 4 sono in isolamento fiduciario domiciliare. (ANSA).