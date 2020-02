Coronavirus non blocca trapianti, crossover da Bari a Torino

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - L'emergenza Coronavirus non ha bloccato il crossover dei trapianti dalle varie zone d'Italia.

La catena di solidarietà ha permesso di intervenire su una paziente di 33 anni che, dializzata a Torino, ha ricevuto un rene da una donatrice vivente di Bari. L'intervento è stato eseguito all'ospedale Molinette.

Quella che si è conclusa a Torino è stata una vera e propria 'catena di solidarietà', che dopo essere iniziata in Piemonte lo scorso novembre, ha attraversato l'Italia da nord a sud permettendo di salvare la vita a quattro pazienti in trattamento dialitico in Veneto, Sicilia e Puglia. A Bari il rene è stato donato - come segno di riconoscenza - dalla giovane moglie di un paziente che ne aveva ricevuto uno da Palermo. L'organo, dopo essere stato prelevato in mattinata, è stato portato a Torino con la collaborazione delle forze di polizia di Bari e, nello stesso giorno, impiantato alla trentatreenne, che era in dialisi dal 2014. (ANSA).