Champions: Ronaldo, nessuna paura, passeremo turno

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - "Siamo arrabbiati per il risultato di Lione, ma nessuna paura: sono convinto che passeremo il turno". Così Cristiano Ronaldo, in un'intervista a SkySport 24.

""Può succedere - ha detto CR7 - la Champions è la competizione più difficile che ci sia, ma abbiamo fiducia per il ritorno, quando giocheremo davanti ai nostri tifosi. Siamo sereni e concentrati, adesso pensiamo a vincere le prossime partite poi penseremo alla Champions". (ANSA).