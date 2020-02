Astigiani in quarantena saranno portati a casa

(ANSA) - ASTI, 28 FEB - Torneranno nelle loro case nell'Astigiano, e non alla Casa del Pellegrino di Villanova (Asti) che li avrebbe ospitati, i 32 astigiani ospitati in un albergo ad Alassio per sospetta esposizione al Coronavirus. Lo conferma il presidente dell Provincia di Asti, Paolo Lanfranco.

"Una scelta - spiega - che garantisce migliori condizioni psicofisiche a chi è incappato in questa disavventura".

"Ringrazio - aggiunge Lanfranco - chi si era dimostrato sensibile e solidale con le difficoltà dei nostri concittadini".

