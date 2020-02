"Vendo integratore anti-Coronavirus", interviene la Gdf

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Mascherine vendute anche a cinquemila euro, un integratore spacciato come "protezione" dal Coronavirus. E' quanto ha scoperto la guardia di finanza, che da stamani, con il coordinamento della procura di Torino, ha intrapreso una vasta operazione varie località italiane. Gli indagati sono venti.

C'è anche un integratore alimentare venduto a 29 euro su eBay e pubblicizzato come "Protezione Coronavirus - Rafforza difese immunitarie" tra il materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza di Torino durante le perquisizioni scattate oggi in tutta Italia nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Torino coordinata dai magistrati Vincenzo Pacileo e Alessandro Aghemo.

Venti persone sono state denunciate per frode in commercio e abusivismo commerciale. Tra loro ci sono imprenditori, privati cittadini e anche un operatore sanitari. Rischiano sino a 2 anni di carcere. "Il monitoraggio continua - spiega il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Torino, generale Guido Mario Geremia - e i profili saranno oscurati. Abbiamo sequestrato anche interi kit compresi di guanti, salviette, gel e venduti a prezzi esorbitanti. Queste persone hanno fatto leva sul panico, presentando normali prodotti per l'igiene e la protezione come prodotti per una protezione totale dal Covid19".

