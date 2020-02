Coronavirus: dj Torino lanciano Stayacasa, serata streaming

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Un momento di festa, ma in streaming. E' l'iniziativa di un gruppo di dj torinesi che domani, dalle 22 alle 3:30, trasmetteranno in streaming audio video dallo Studio Variables dei Docks Dora di Torino un lungo dj set.

Tramp (This is Indie, Magazzino sul Po), Variables Soundsystem, Gambo (Tum), Emi & Cipi (Tum e Savana Potente), Ossessione Uno (Astoria Basement) e Seven Sins (Genau) si susseguiranno in un set elettronico da ascoltare e ballare a casa. La trasmissione andrà in onda sulle pagine Facebook di Tum e Vari Studio: (ANSA).