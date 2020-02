Appello assessore ai Servizi Digitali per pratiche da casa

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - L'assessore regionale ai servizi digitali Matteo Marnati invita i piemontesi ad utilizzare i servizi informatici per l'adempimento degli oneri tributari, fiscali e di altro genere, che si possono effettuare direttamente da casa. L'appello riguarda, ad esempio, il bollo auto, i referti di laboratorio o i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione, dal campo edilizio a quello delle certificazioni. "Il servizio informatico regionale - spiega Marnati - è pronto per affrontare qualsiasi emergenza anche a fronte dell'aumento delle richieste, i servizi online infatti sono sempre attivi e permettono a coloro che non possono uscire di casa di svolgere attività pubbliche. Anche in queste ore - ricorda l'assessore - continua ad essere attivo il numero verde generale non per questione sanitarie 800.333.444 che è stato potenziato in questi giorni di emergenza con 16 operatori in più: il numero totale passa a 39. (ANSA).