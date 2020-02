++ Champions: Juve; Ronaldo, non è risultato che volevamo ++

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - "Non il risultato che volevamo, ma le partite di Champions League sono sempre dure". Non si abbatte Cristiano Ronaldo dopo il ko rimediato dalla Juventus a Lione, risultato che non compromette la qualificazione ma che dovrà essere ribaltato all'Allianz Stadium: "Abbiamo 90 minuti per lottare a Torino - ha aggiunto CR7 sui social - e abbiamo la fiducia di potere andare avanti nella competizione". (ANSA).