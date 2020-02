'Devo disinfestare palazzo da Coronavirus', truffa sventata

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Un nuovo tentativo di truffa legato alla questione Coronavirus è stato sventato nel Torinese. E' accaduto a Rivoli, dove un uomo ha avvicinato una pensionata di 72 anni che stava rincasando dicendole che era stato mandato dall'Asl per disinfestare il condominio. La donna ha però rifiutato di farlo entrare, e un'altra inquilina, dopo avere osservato la scena, ha chiamato il 112. L'uomo si è allontanato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Rivoli.

Il presunto truffatore è stato descritto come un individuo "ben vestito" che portava con sé una valigetta 24 ore.

La questura ricorda di "prestare la massima attenzione a sedicenti operatori sanitari che propongono visite e tamponi domiciliari per verificare la positività al Coronavirus".

"Queste procedure - si ribadisce - non sono in alcun modo previste da protocolli sanitari e dunque rappresentano un tentativo di truffa. Non esiste alcuna autorizzazione a effettuare test medici a domicilio ovvero qualsiasi intervento di sanificazione delle abitazioni". (ANSA).