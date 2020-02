Coronavirus: lavoro in calo, ristorante cinese chiude

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Da una parte ci sono le disposizioni della Regione Piemonte in materia di Coronavirus, dall'altra c'è "soprattutto" il calo di lavoro: è per queste ragioni che, a Torino, un ristorante cinese del centro storico chiuderà i battenti fino al 5 marzo.

L'annuncio è stato dato alla clientela con un messaggio affisso all'ingresso. "Cari clienti - si legge - Viste le misure cautelative della Regione Piemonte che ha emanato in questo delicato periodo, e soprattutto per il calo di lavoro riscontrato in buona parte del territorio, il ristorante, in merito alla situazione attuale, ha deciso di sospendere l'attività (salvo nuovi aggiornamenti)". (ANSA).