Champions: Bonucci, adesso ci dobbiamo svegliare

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Abbiamo sbagliato il primo tempo dove eravamo secondi su tutto. In certe partite il minimo errore lo paghi. Nel secondo loro non hanno mai tirato in porta perchè si è vista la vera Juve. Ci hanno colpito quando eravamo in dieci ed è stato un momento dove loro sono stati bravi a farci male". Intervistato da Sky Sport a fine partita, Leonardo Bonucci vede così Lione-Juventus. "Ora mettiamo la testa sulla gara di domenica e poi al ritorno dobbiamo assolutamente passare", aggiunge il difensore. Ma quello della Juve è stato un problema di atteggiamento? "Sì. Eravamo lunghi, distanti con i reparti e poco aggressivi - risponde Bonucci -. L'aggressività te la dà la testa. Ci dobbiamo svegliare". (ANSA).