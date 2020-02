Porta Palazzo senza clienti, "non c'è nessuno"

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - "Qui è tabula rasa". È lo sfogo degli ambulanti dello storico e multietnico mercato di Porta Palazzo, di Torino, al secondo giorno di applicazione dell'ordinanza per l' emergenza Coronavirus. "Non ci sono clienti - spiegano - Forse qualcuno in più ai banchi di frutta e verdura. Probabilmente hanno paura, ma il mercato è all'aperto.

Non è un luogo chiuso. Speriamo che la situazione si risolva".

Sono solo 3-4 i banchi gestiti da cinesi. "Generalmente sono una quarantina - spiegano gli ambulanti di Porta Palazzo - Ma in questi giorni non vengono". E anche chi ha deciso di aprire, racconta di vendere poco. "Sono in Italia da dieci anni. A Porta Palazzo da altrettanti - spiega uno degli ambulanti cinesi - Ma le persone, in questi giorni, non vengono a comperare. Non si lavora". Anche negli altri mercati cittadini viene lamentata una decisa flessione negli affari anche se le defezioni tra i commercianti sono minime. (ANSA).