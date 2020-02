Coronavirus, primo milione per aziende colpite

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - "Abbiamo fatto subito un primo stanziamento di un milione che serve per fronteggiare le prime necessità di carattere economico e imprenditoriale. E' destinato alle imprese del commercio e del turismo, che al momento sono le più colpite". Lo annuncia il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"I commercianti - afferma Cirio - lamentano un calo del 50%, gli alberghi registrano numerose disdette e il turismo business è azzerato. È un primo aiuto, chiediamo che lo Stato faccia la sua parte".

"Al premier Conte - spiega - oggi ho chiesto tre cose: innanzitutto le risorse, poi la legge per bloccare il pagamento degli oneri fiscali e contributivi per le aziende e la sospensione delle rate dei mutui. È necessaria inoltre la cassa integrazione in deroga per queste piccole imprese". (ANSA).