Coronavirus, nuovo numero verde 800 19 20 20

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - La Regione Piemonte ha attivato un numero unico dedicato all'emergenza Coronavirus, 800 19 20 20.

Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, nel punto stampa di questo pomeriggio presso la Sala Operativa della Protezione Civile a Torino.

"È questo - ha spiegato Icardi - il numero di riferimento regionale per avere informazioni sul Coronavirus. Il 112, che poi rimanda al 118 ha ricevuto negli ultimi giorni oltre 10mila telefonate, l'80% delle quali improprie. Non possiamo permettercelo, perché ci sono casi, come infarti e ictus, che richiedono interventi immediati". (ANSA).