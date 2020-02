Champions: Juve recupera Khedira, quasi pronto Costa

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Allenamento di rifinitura al completo per la Juventus in vista della sfida di domani a Lione, andata degli ottavi di finale di Champions League. Sarri ha potuto contare su tutti, ad esclusione naturalmente di Demiral, fuori fino alla fine della stagione per la rottura del legamento crociato. Presente anche Douglas Costa, che ha svolto il riscaldamento con i compagni ma che non ha ancora effettuato un allenamento completo in gruppo, e Khedira, a disposizione per la trasferta di domani. Nel tardo pomeriggio la Juventus atterrerà a Lione, in serata Sarri e Bonucci parleranno in conferenza stampa. (ANSA).