Champions: Bonucci "Juve favorita,ma Garcia ci conosce bene"

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - La Juventus "è favorita, ma il Lione è allenato da Garcia e lui conosce bene il calcio italiano". Leonardo Bonucci inquadra l'ottavo di finale di cui domani sera in Francia si gioca il primo atto: A favore del Lione "un gran tifo e tanti giocatori giovani che vorranno farsi notare e dimostrare il loro valore - dice il difensore bianconero in un'intervista al quotidiano L'Equipe - in Champions conta la mentalità, dovremo fare molta attenzione anche a Lione". Bonucci torna sulle due finali di Champion perse in tempi recenti dai bianconeri, nel 2015 a Berlino e nel 2017 a Cardiff. "Resta il dispiacere, con il Barcellona pensavamo di averla vinta dopo il pareggio segnato da Morata, due anni dopo, invece, abbiamo sottovalutato il Real Madrid nel secondo tempo (dopo l'1-1 al 45', ndr). Ma quest'anno la concorrenza di Inter e Lazio nel campionato ci aiuterà a non mollare mai in Champions". (ANSA).