Coronavirus: Tortona, terminato isolamento residence

(ANSA) - TORTONA (ALESSANDRIA), 24 FEB - Sono rientrati a casa gli ospiti del residence di Tortona (Alessandria) che ieri erano stati 'isolati' nelle loro camere per una serie di accertamenti cautelativi legati alla questione Coronavirus. Il titolare, in preda ad attacchi d'asma, era andato al pronto soccorso spiegando che fra i clienti aveva avuto persone provenienti dal Lodigiano.

Per nessuno dei presenti sono stati adottati provvedimenti di carattere sanitario. Il gestore (controllato insieme alla moglie) è risultato negativo al Coronavirus.

Il pronto soccorso, chiuso in un primo tempo in via precauzionale, è stato riaperto. Nuovamente allestita anche la tenda della protezione civile per la regolazione degli accessi.

(ANSA).