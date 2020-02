Coronavirus: mascherine a guardie Palagiustizia

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Vigilantes con le mascherine, ingressi contingentati in alcuni locali per evitare assembramenti troppo numerosi. Sono le prime scene descritte da chi stamani si è presentato al Palazzo di Giustizia di Torino per ragioni di lavoro. Si tratta di iniziative prese in conseguenza della questione Coronavirus. (ANSA).