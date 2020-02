Caldo e foehn, fine febbraio non cambia

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Febbraio si chiude in linea con l'andamento meteorologico di quasi tutto il mese, temperature più alte della norma e vento di foehn. Oggi la massima ha raggiunto i 25.3 gradi sopra l'abitato di Chiomonte, in Valle di Susa (Torino), 24.9 a Domodossola (Vco), 23.8 sul lago di Mergozzo (Vco). Superati i 22 gradi a Demonte (Cuneo) e i 21 nel centro di Torino, secondo le misurazioni della rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Tra domani e mercoledì è previsto un calo di 5-6 gradi nelle massime e dopodomani è atteso vento forte con raffiche fino a 80 km all'ora in pianura, è l'avviso di Smi (Società Meteorologica Italiana). (ANSA).