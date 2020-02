Coronavirus, sei casi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Cinque nuovi casi di positività al Coronavirus in pazienti piemontesi sono stati registrati dopo i test svolti a Torino. Il totale sale dunque a sei, conteggiando quello - scoperto ieri - del quarantenne torinese che si è ammalato dopo essere entrato in contatto con il ceppo lombardo.

Il Comune di Torino ha ordinato "la sospensione di tutte le manifestazioni sportive aperte al pubblico programmate per la giornata odierna".

A causa della questione Coronavirus la polizia municipale di Torino, uniformandosi a disposizioni prese per la polizia stradale, sospende tutti gli accertamenti correlati alle apparecchiature con etilometro o sostanze psicotrope. E' quanto rivela Osvaldo Napoli, consigliere comunale e deputato di Forza Italia, che critica l'iniziativa: "Il coronavirus diventerà un ottimo schermo per ladri, taccheggiatori, drogati al volante. Mi auguro che il provvedimento venga ritirato". (ANSA).