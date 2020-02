Coronavirus, chiudono le scuole

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Scuole di ogni ordine e grado chiuse per una settimana in Piemonte per l'emergenza Coronavirus, così come le attività didattiche in tutte le Università e al Conservatorio di Torino. Edisu Piemonte sospenderà dalla mezzanotte di questa sera il servizio di sale studio e mensa. È quanto emerso dal tavolo di sicurezza in corso in queste ore a Torino nella sede della Protezione civile. Al vertice partecipano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca Chiara Appendino, il prefetto Claudio Palomba e i rappresentanti delle forze dell'ordine. (ANSA).