Coronavirus, 2 positivi sono di Cumiana

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Sono di Cumiana (Torino), marito e moglie, due dei sei pazienti piemontesi trovati positivi al Coronavirus. La coppia ha una figlia che però non risulta contagiata. Il Comune ha sospeso le manifestazioni pubbliche in programma nella giornata di oggi, fra cui uno spettacolo teatrale e, in accordo con la comunità ecclesiastica, la messa del pomeriggio. (ANSA).