Casale, tenda davanti ospedale

L'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, d'intesa con il coordinatore dell'Unità di crisi regionale sul "coronavirus covid19", ha disposto l'allestimento presso tutti i Pronto soccorso del Piemonte di tende pneumatiche della Protezione civile per le attività di pre-triage, in modo che gli eventuali casi sospetti di contagio possano accedere a un percorso differenziato, a tutela delle norme di prevenzione che impediscono la diffusione del virus. E' quanto informa un comunicato della Regione. "Prima di entrare nel Pronto soccorso - spiega la nota - si verrà sottoposti alla misurazione della febbre e alle domande necessarie a indirizzare il paziente verso il percorso sanitario più appropriato".

E' stata allestita dalla Protezione Civile comunale a Casale Monferrato (Alessandria) una unita mobile all'esterno dell'ospedale 'Santo Spirito' per un primo screening nei casi di sospetto contagio da Coronoavirus.

L'amministrazione comunale invita a non recarsi al pronto soccorso, ma a telefonare al numero unico di emergenza 112 restando in casa. Il Comune e la polizia locale sono operativi h24 con per fornire l'adeguato supporto alle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza. "E' un momento difficile che potremo superare al meglio con attenzione, responsabilità e calma", sottolinea il sindaco Federico Riboldi. (ANSA).